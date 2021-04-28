Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эден Азар — о матче с «Челси»: всегда приятно играть с друзьями

Эден Азар — о матче с «Челси»: всегда приятно играть с друзьями
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

«Могло быть лучше, а могло быть и хуже. Мы поедем в Лондон за победой. Что касается моего возвращения к прежней форме, иду шаг за шагом. Конечно, хочу играть, хочу быть на поле. Счастлив снова выходить на поле. Всегда приятно играть с друзьями. Теперь я игрок «Реала», поэтому просто хочу побеждать», — приводит слова Азара BBC.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.

Томас Тухель: «Челси» придётся смириться со счётом 1:1
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021