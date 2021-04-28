Эден Азар — о матче с «Челси»: всегда приятно играть с друзьями

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).



«Могло быть лучше, а могло быть и хуже. Мы поедем в Лондон за победой. Что касается моего возвращения к прежней форме, иду шаг за шагом. Конечно, хочу играть, хочу быть на поле. Счастлив снова выходить на поле. Всегда приятно играть с друзьями. Теперь я игрок «Реала», поэтому просто хочу побеждать», — приводит слова Азара BBC.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).



Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.