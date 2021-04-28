Томас Тухель: «Челси» придётся смириться со счётом 1:1

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).
«Мы отлично начали матч, проявили мужество и продемонстрировали качество. Мы заслужили победу, у нас были шансы добыть её. К сожалению, соперник забил со стандартного положения и не создал ничего другого. После первого тайма мы должны были сохранять уверенность и спокойствие, но во второй части матча игроки начали уставать. У нас было не так много времени, чтобы восстановиться после прошлой тяжёлой игры. Придётся смириться со счётом 1:1. Мы должны были забить хотя бы ещё один гол. К сожалению, не получилось», — приводит слова Тухеля BBC.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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