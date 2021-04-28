«Эспаньол» и «Валенсия» интересуются игроком «Милана» Кастильехо
Испанский полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может вернуться в чемпионат Испании. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.
По информации источника, игроком «россонери» интересуется «Эспаньол», который по итогам сезона с большой долей вероятности вернётся из Сегунды в Примеру. Также на футболиста претендует «Валенсия», чей тренер Хави Грасия знает Кастильехо ещё по работе в «Малаге».
Контракт футболиста с «Миланом» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в € 10 млн.
В нынешнем сезоне Серии А Кастильехо провёл за «Милан» 25 матчей, забил один гол и заработал четыре жёлтые карточки. Ранее футболист выступал за «Вильярреал» и «Малагу».
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