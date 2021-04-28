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Гиггз ошеломлён невключением в Зал славы АПЛ. Из-за скандала его место занял Анри

Гиггз ошеломлён невключением в Зал славы АПЛ. Из-за скандала его место занял Анри
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, отстранённый от работы главным тренером сборной Уэльса, был ошеломлён новостью о невключении в Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

Экс-полузащитник в составе «красных дьяволов» выигрывал чемпионат Англии 13 раз, и непопадание в Зал славы застало его врасплох. Уточняется, что изначально Райан должен был оказаться там, но из-за недавнего скандала его в последний момент исключили из списка. Место валлийца занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

Напомним, Гиггз был обвинён в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, произошедшему вечером 1 ноября 2020 года. Сам экс-футболист заявил, что не признает вину в суде.

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Болельщики больше не хотят видеть Гиггза у руля сборной.
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