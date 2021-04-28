Гиггз ошеломлён невключением в Зал славы АПЛ. Из-за скандала его место занял Анри

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, отстранённый от работы главным тренером сборной Уэльса, был ошеломлён новостью о невключении в Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.
Экс-полузащитник в составе «красных дьяволов» выигрывал чемпионат Англии 13 раз, и непопадание в Зал славы застало его врасплох. Уточняется, что изначально Райан должен был оказаться там, но из-за недавнего скандала его в последний момент исключили из списка. Место валлийца занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
Напомним, Гиггз был обвинён в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, произошедшему вечером 1 ноября 2020 года. Сам экс-футболист заявил, что не признает вину в суде.
- 28 апреля 2021
-
15:03
-
14:57
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:48
-
14:38
-
14:34
-
14:29
-
14:25
-
14:01
-
13:54
-
13:41
-
13:37
-
13:32
-
13:17
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:33
-
12:03
-
12:03
-
11:52
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:11
-
11:10
-
10:59
-
10:47
-
10:29
-
10:24
-
10:23