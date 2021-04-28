«Локомотив» одолел «Ахмат» в молодёжном первенстве, «Химки» забили шесть мячей «Тамбову»

В 5-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Ахмат». Матч прошёл на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма, на 45-й минуте. Автором гола стал полузащитник Илья Грицак. В начале второй половины встречи, на 58-й минуте, равновесие восстановил нападающий гостей Ислам Альсултанов. Исход противостояния на 86-й минуте решил хавбек железнодорожников Тимур Касимов.
«Локомотив», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (42) располагается строчкой ниже.
В параллельном матче «Тамбов» принимал «Химки». Встреча прошла на СТЦ «Тамбов» в Тамбове, итоговый счёт — 0:6.
В первом тайме у гостей дубль оформил полузащитник Никита Польщиков, а ещё один гол забил нападающий Илья Предеус. Во второй половине встречи по мячу себе в актив записали хавбеки Георгий Кетов и Владислав Каравайцев и защитник Тимофей Климов.
Результаты других матчей:
«Урал» — «Ротор» — 0:2
«Чертаново» — Академия им. Коноплёва — 2:1
«Рубин» — «Ростов» — 0:2
«Строгино» — «Сочи» — 2:1
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