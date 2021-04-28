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«Спартак-2» проиграл «Факелу» в матче с 8 голами. Забивали Игнатов, Роша и Пейчинович

«Спартак-2» проиграл «Факелу» в матче с 8 голами. Забивали Игнатов, Роша и Пейчинович
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 39-м туре Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Факел». Матч прошёл на поле академии красно-белых и завершился со счётом 3:5.

Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ильи Мазурова, однако всего спустя 10 минут своим голом ответил хавбек хозяев Михаил Игнатов. На 33-й минуте полузащитник «Спартака-2» Степан Мельников сделал счёт 2:1, а под занавес первого тайма равновесие было вновь восстановлено — забил хавбек «Факела» Наиль Замалиев.

В начале второго тайма команды обменялись голами — после точного удара нападающего хозяев Педро Роши пенальти реализовал защитник гостей Неманья Пейчинович. Затем красно-белые остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил полузащитник Даниил Денисов. «Факел» воспользовался численным преимуществом и забил хозяевам два мяча. На 79-й минуте дубль оформил Пейчинович, а на 4-й компенсированной отличился хавбек Роман Акбашев.

«Спартак-2», набрав 43 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» (57) поднялся на девятую строчку.

ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
3 : 5
Факел
Воронеж
0:1 Мазуров – 4'   1:1 Игнатов – 14'   2:1 Мельников – 33'   2:2 Замалиев – 43'   3:2 Роша – 50'   3:3 Пейчинович – 61' (пен)   3:4 Пейчинович – 79'   3:5 Акбашев – 90+2'
Удаления: Денисов – 63' / нет
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