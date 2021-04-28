«Спартак-2» проиграл «Факелу» в матче с 8 голами. Забивали Игнатов, Роша и Пейчинович

В 39-м туре Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Факел». Матч прошёл на поле академии красно-белых и завершился со счётом 3:5.



Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ильи Мазурова, однако всего спустя 10 минут своим голом ответил хавбек хозяев Михаил Игнатов. На 33-й минуте полузащитник «Спартака-2» Степан Мельников сделал счёт 2:1, а под занавес первого тайма равновесие было вновь восстановлено — забил хавбек «Факела» Наиль Замалиев.



В начале второго тайма команды обменялись голами — после точного удара нападающего хозяев Педро Роши пенальти реализовал защитник гостей Неманья Пейчинович. Затем красно-белые остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил полузащитник Даниил Денисов. «Факел» воспользовался численным преимуществом и забил хозяевам два мяча. На 79-й минуте дубль оформил Пейчинович, а на 4-й компенсированной отличился хавбек Роман Акбашев.



«Спартак-2», набрав 43 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» (57) поднялся на девятую строчку.