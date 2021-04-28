«СКА-Хабаровск» в меньшинстве вырвал победу у «Иртыша». Победный гол забил Базелюк

В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» переиграл омский «Иртыш». Встреча проходила в манеже «Красная Звезда» в Омске и завершилась со счётом 2:1.

На 31-й минуте счёт открыл защитник хабаровчан Роман Мануйлов. Спустя девять минут форвард Илья Визнович сравнял счёт, реализовав пенальти. На 78-й минуте полузащитник гостей Ираклий Квеквескири получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. В добавленное время нападающий хабаровской команды Константин Базелюк забил победный гол.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Ассистенты — Дмитрий Тарасов и Андрей Пелых. Главный судья — Александр Сединкин.

СКА набрал 57 очков и занимает 10-е место в таблице ФНЛ. «Иртыш» (35) находится на 19-м месте.