Куртуа в разговоре с Жиру пошутил об упущенном моменте Вернера

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в перерыве матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1) обсуждал с форвардом синих Оливье Жиру удар Тимо Вернера в первом тайме, сообщает Get French Football News.
«Какой сейв в эпизоде с Тимо! Пфффф», — сказал Жиру вратарю. «Всё, что я сделал — вот так выставил ногу», — шутливо ответил Куртуа.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
Счёт в матче открыл «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. «Реал» восстановил равенство на табло на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, которая сохраняет интригу перед ответной встречей.
- 28 апреля 2021
-
22:44
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
22:16
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:12
-
21:11
-
21:07
-
21:01
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:16
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:27
-
18:18
-
18:09
-
18:03