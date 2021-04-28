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Куртуа в разговоре с Жиру пошутил об упущенном моменте Вернера

Куртуа в разговоре с Жиру пошутил об упущенном моменте Вернера
Футбол / Лига чемпионов 0
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в перерыве матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1) обсуждал с форвардом синих Оливье Жиру удар Тимо Вернера в первом тайме, сообщает Get French Football News.

«Какой сейв в эпизоде с Тимо! Пфффф», — сказал Жиру вратарю. «Всё, что я сделал — вот так выставил ногу», — шутливо ответил Куртуа.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Счёт в матче открыл «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. «Реал» восстановил равенство на табло на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, которая сохраняет интригу перед ответной встречей.

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