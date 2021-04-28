Жена Тьяго Силвы раскритиковала Вернера за упущенные моменты в матче с «Реалом»

Изабель Силва, жена защитника «Челси» Тьяго Силвы, в «сториз» своего «инстаграма» поделилась мнением по поводу игры нападающего синих Тимо Вернера в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает Onze Mondial.

«Чёртова карма. Во всех командах, за которые я болею, есть нападающий, не реализующий моменты. Как его зовут? Верме? Вернер?

Нам был нужен гол, нам нужно было выиграть матч. Я не знаю, почему нападающий моей команды не забил. Я не знаю, почему они не забивают», — сказала Изабель.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.



Счёт в матче открыл «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. «Реал» восстановил равенство на табло на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, которая сохраняет интригу перед ответной встречей.