Варшавская «Легия» досрочно стала чемпионом Польши

В матче 28-го тура чемпионата Польши «Ягеллония» принимала «Ракув». Встреча прошла на стадионе «Мейски Белосток» в Белостоке и завершилась ничьей со счётом 0:0.



За три тура до конца нынешнего розыгрыша чемпионата Польши «Ракув» отстаёт от лидирующей «Легии» на девять очков, но даже в случае итогового равенства баллов варшавская команда будет выше в таблице. Таким образом, «Легия» досрочно выиграла чемпионат страны.



Варшавская команда стала чемпионом Польши в 15-й раз в истории. Это пятая за шесть лет победа варшавской команды в национальном первенстве.

Напомним, с 2015 по 2016 год тренером «Легии» был нынешний наставник национальной команды России Станислав Черчесов. Под руководством специалиста варшавский клуб стал чемпионом Польши и выиграл Кубок страны.