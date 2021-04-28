Варшавская «Легия» досрочно стала чемпионом Польши

В матче 28-го тура чемпионата Польши «Ягеллония» принимала «Ракув». Встреча прошла на стадионе «Мейски Белосток» в Белостоке и завершилась ничьей со счётом 0:0.
За три тура до конца нынешнего розыгрыша чемпионата Польши «Ракув» отстаёт от лидирующей «Легии» на девять очков, но даже в случае итогового равенства баллов варшавская команда будет выше в таблице. Таким образом, «Легия» досрочно выиграла чемпионат страны.
Варшавская команда стала чемпионом Польши в 15-й раз в истории. Это пятая за шесть лет победа варшавской команды в национальном первенстве.
Напомним, с 2015 по 2016 год тренером «Легии» был нынешний наставник национальной команды России Станислав Черчесов. Под руководством специалиста варшавский клуб стал чемпионом Польши и выиграл Кубок страны.
- 28 апреля 2021
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