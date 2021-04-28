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Варшавская «Легия» досрочно стала чемпионом Польши

Варшавская «Легия» досрочно стала чемпионом Польши
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 28-го тура чемпионата Польши «Ягеллония» принимала «Ракув». Встреча прошла на стадионе «Мейски Белосток» в Белостоке и завершилась ничьей со счётом 0:0.

За три тура до конца нынешнего розыгрыша чемпионата Польши «Ракув» отстаёт от лидирующей «Легии» на девять очков, но даже в случае итогового равенства баллов варшавская команда будет выше в таблице. Таким образом, «Легия» досрочно выиграла чемпионат страны.

Варшавская команда стала чемпионом Польши в 15-й раз в истории. Это пятая за шесть лет победа варшавской команды в национальном первенстве.

Напомним, с 2015 по 2016 год тренером «Легии» был нынешний наставник национальной команды России Станислав Черчесов. Под руководством специалиста варшавский клуб стал чемпионом Польши и выиграл Кубок страны.

Польша - Экстракласса. Экстракласса. 28-й тур
28 апреля 2021, среда. 20:00 МСК
Ягеллония
Белосток
Окончен
0 : 0
Ракув
Ченстохова
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