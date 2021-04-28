Паулу Фонсека: «Рома» уважает «Манчестер Юнайтед», но у нас есть свои амбиции

Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Это очень важный матч. Мы будем бороться за болельщиков, город и клуб. «Роме» предстоит играть с большим клубом, фаворитом турнира. Мы тщательно подготовились, я поговорил с Крисом Смоллингом и Генрихом Мхитаряном, которые там играли. У них есть определённый опыт.
Мы уважаем «Манчестер Юнайтед», но у нас есть свои амбиции. Столкнутся две команды с сильными атакующими игроками. Мы хорошо подготовились, это будет интересное противостояние», — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 29 апреля 2021
-
00:00
-
00:00
- 28 апреля 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:39
-
23:38
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:44
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
22:16
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:12
-
21:11
-
21:07
-
21:01
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:16