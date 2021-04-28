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Паулу Фонсека: «Рома» уважает «Манчестер Юнайтед», но у нас есть свои амбиции

Паулу Фонсека: «Рома» уважает «Манчестер Юнайтед», но у нас есть свои амбиции
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Это очень важный матч. Мы будем бороться за болельщиков, город и клуб. «Роме» предстоит играть с большим клубом, фаворитом турнира. Мы тщательно подготовились, я поговорил с Крисом Смоллингом и Генрихом Мхитаряном, которые там играли. У них есть определённый опыт.

Мы уважаем «Манчестер Юнайтед», но у нас есть свои амбиции. Столкнутся две команды с сильными атакующими игроками. Мы хорошо подготовились, это будет интересное противостояние», — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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