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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне сравнял счёт

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне сравнял счёт
Футбол / Лига чемпионов 0
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К 65-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

На 64-й минуте встречи бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек Александр Зинченко.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Реал» и «Челси», которые провели первый матч накануне, 27 апреля. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

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