«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Гейе удалён за грубый подкат

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе получил красную карточку в матче с «Манчестер Сити». Счёт — 2:1 в пользу английской команды, идёт второй тайм.

На 77-й минуте встречи хавбек парижан сзади въехал в ногу полузащитника «Сити» Илкая Гюндогана. Судья незамедлительно удалил игрока хозяев.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт.



Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Реал» и «Челси», которые провели первый матч накануне, 27 апреля. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.