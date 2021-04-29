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«Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в € 20 млн

«Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в € 20 млн
Футбол / Испания 0
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Мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт» могут осуществить обмен нападающими в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport Bild, форвард немецкой команды Андре Силва, удачно выступающий в этом сезоне, хотел бы продолжить карьеру в Испании. «Сливочные» заинтересовались португальцем и могут купить его, включив в сделку Луку Йовича, играющего за «Айнтрахт» на правах аренды. Если сделка состоится, то ожидается, что «Королевский клуб» продаст серба в немецкий клуб за € 20 млн и купит Силву за € 40 млн.

Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 год на правах аренды из «Бенфики». После этого немецкий клуб выкупил его за € 22 млн и перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 4 гола.

Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 29 матчей в Бундеслиге, забил 25 голов (6 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи.

Лука Йович сообщил, что вернётся в «Реал» летом
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