Лука Йович сообщил, что вернётся в «Реал» летом

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Айнтрахт», ответил на вопрос о своём будущем.



«Все знают, что официально я игрок «Реала». Туда и вернусь в конце сезона. Для меня «Айнтрахт» — особенный клуб во всём. Логично, что я смогу говорить о своей дальнейшей судьбе только через несколько месяцев», — цитирует Йовича Goal.com со ссылкой на Bild.



Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017-го по 2019 год на правах аренды из «Бенфики». После этого немецкий клуб выкупил его за € 22 млн и перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста.



В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил три гола.

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