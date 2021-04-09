Лука Йович сообщил, что вернётся в «Реал» летом
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Айнтрахт», ответил на вопрос о своём будущем.
«Все знают, что официально я игрок «Реала». Туда и вернусь в конце сезона. Для меня «Айнтрахт» — особенный клуб во всём. Логично, что я смогу говорить о своей дальнейшей судьбе только через несколько месяцев», — цитирует Йовича Goal.com со ссылкой на Bild.
Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017-го по 2019 год на правах аренды из «Бенфики». После этого немецкий клуб выкупил его за € 22 млн и перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил три гола.
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