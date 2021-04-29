Дюков: выдвижение Гинера в исполком РФС — моя инициатива. Это говорит о доверии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил попадание главы ЦСКА Евгения Гинера в исполнительный комитет организации, несмотря на неудачный исход голосования, а также высказался о слухах, что тот может перебраться в «Крылья Советов».



«Гинер входит в исполком. Его выдвижение произошло по моей инициативе. Это говорит о доверии с моей стороны. А насчёт новостей про него и «Крылья Советов»: лучше обратиться к нему и клубу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Полный состав исполкома РФС был объявлен в феврале. Туда вошли Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьёв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.