Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дюков: выдвижение Гинера в исполком РФС — моя инициатива. Это говорит о доверии

Дюков: выдвижение Гинера в исполком РФС — моя инициатива. Это говорит о доверии
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил попадание главы ЦСКА Евгения Гинера в исполнительный комитет организации, несмотря на неудачный исход голосования, а также высказался о слухах, что тот может перебраться в «Крылья Советов».

«Гинер входит в исполком. Его выдвижение произошло по моей инициативе. Это говорит о доверии с моей стороны. А насчёт новостей про него и «Крылья Советов»: лучше обратиться к нему и клубу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Полный состав исполкома РФС был объявлен в феврале. Туда вошли Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьёв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021