Дюков: если Хачатурянц решит вернуться в бизнес, я что, должен его приковать?
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном уходе главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.
«Если Хачатурянц решит вернуться в бизнес, я что, должен его приковать в комнате судейского комитета? Поэтому я не понимаю вопроса — отпущу ли я его, если у него будет вариант возглавить РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в этом месяце Хачатурянц объявил о пожизненном отстранении от работы арбитра Михаила Вилкова по причине утраты доверия. Последней встречей, которую обслуживал рефери, стала игра «Локомотива» с «Ростовом» (4:1), где он допустил ряд ошибок. Впоследствии большинство клубов Российской Премьер-Лиги поддержало Хачатурянца.
Рекомендуем вам
- 29 апреля 2021
-
16:58
-
16:45
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:48
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:38
-
14:16
-
14:11
-
14:09
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:35
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:45
-
12:31
-
12:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам