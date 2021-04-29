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Дюков: если Хачатурянц решит вернуться в бизнес, я что, должен его приковать?

Дюков: если Хачатурянц решит вернуться в бизнес, я что, должен его приковать?
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном уходе главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.

«Если Хачатурянц решит вернуться в бизнес, я что, должен его приковать в комнате судейского комитета? Поэтому я не понимаю вопроса — отпущу ли я его, если у него будет вариант возглавить РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в этом месяце Хачатурянц объявил о пожизненном отстранении от работы арбитра Михаила Вилкова по причине утраты доверия. Последней встречей, которую обслуживал рефери, стала игра «Локомотива» с «Ростовом» (4:1), где он допустил ряд ошибок. Впоследствии большинство клубов Российской Премьер-Лиги поддержало Хачатурянца.

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