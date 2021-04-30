Артета: «Арсенал» не хотел приезжать для того, чтобы проиграть

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Мы не хотели приехать сюда и проиграть. Но учитывая то, как развивалась игра, приходится принять результат. Если приходится проигрывать, то, вероятно, это лучшее, на что мы могли рассчитывать. Два разных тайма в нашем исполнении. В первой половине у нас не было контроля мяча, мы не создавали угроз и не проявляли желания входить в штрафную. Во второй всё было иначе.



У Обамеянга был хороший шанс сравнять счёт в концовке. Я уверен, что у нас есть шанс на победу в двухматчевом противостоянии», — приводит слова Артеты BBC.



В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» принимал лондонский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.