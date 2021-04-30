Бойко: если возникнет возможность стать политиком, с удовольствием на это соглашусь

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал, возможен ли его уход в политику.
«Я мог бы заниматься политикой, почему нет? Я готов и открыт всегда. Жизнь нужна для того, чтобы развиваться. Не стоять на месте и зацикливаться на чём-то одном. Это интересно, наверное. Абсолютно другая сфера деятельности.
Я там не был, в этих процессах не участвовал, поэтому сегодня сложновато говорить, будет ли мне это интересно. Думаю, да, почему нет? Это новые знакомства, общение, новые моменты в жизни, где пытаешься сделать что-то хорошее не только для себя, а и окружающих, страны, всех, кто в этом нуждается.
Зная Шовковского, думаю, он не просто так пошел в политику. Думаю, у него есть какие-то свои мысли, идеи, чтобы сделать наш город еще лучше, как-то развивать. Я не могу залезть ему в голову, рассуждаю чисто от себя.
Мне кажется, если у меня возникнет возможность стать политиком, я с удовольствием на это соглашусь», — сказал Бойко в интервью для YouTube-канала INTERSPORT Украина.
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