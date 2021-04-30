Советник Федуна покинул «Спартак»

Франко Камоцци, советник президента «Спартака» Леонида Федуна, покинул клуб.



«Буду честен. Я просто рассказал о своём решении владельцу. Пожелал удачи в концовке сезона и в грядущих сезонах. Очень надеюсь, что на 100-летие клуба удастся завоевать чемпионство. Я могу помочь им в будущем, но каким-то другим способом. Частное консультирование на данном этапе закончено. К своей работе всегда относился с энтузиазмом, был предан и концентрировался только на «Спартаке», оставив свои личные агентские проекты. И сейчас, после пяти лет, мне захотелось быть свободным. Впрочем, если им потребуется помощь, всегда буду рад. У нас не было никаких проблем, руководители приняли моё решение. Настало время посвятить себя другим проектам.



Я просто сообщил им о своем решении. У меня не было возможности появляться в России, поскольку из-за ситуации с коронавирусом границы были закрыты. Когда их откроют, я бы хотел приехать в Москву, попрощаться лично, выразить благодарность. Повторюсь, у нас с ними не возникало никаких проблем или недопониманий. Я горд, что работал в «Спартаке», очень и очень престижном клубе, и благодарен за это огромной команде профессионалов. У меня сохраняются отличные отношения с президентом и его женой», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

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