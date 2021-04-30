«Манчестер Юнайтед» повторил достижение «Реала» в еврокубках 57-летней давности

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы, который состоялся накануне, 29 апреля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».



Хозяева вышли вперёд на девятой минуте усилиями Бруну Фернандеша. «Волки» ответили голом Лоренцо Пеллегрини на 15-й минуте, а на 34-й минуте повели в счёте благодаря точному удару Эдина Джеко. Впоследствии забивали только «красные дьяволы». На 48-й минуте отличился Эдинсон Кавани, на 64-й минуте он оформил дубль. На 71-й минуте вновь забил Фернандеш. На 75-й минуте преимущество «МЮ» до разгромного довёл Поль Погба. А на 86-й минуте точку в игре поставил Мэйсон Гринвуд. Итоговый счёт — 6:2.



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», манкунианцы стали первой командой за 57 лет, которой удалось забить шесть мячей в полуфинале еврокубка. В последний раз это удалось мадридскому «Реалу» в сезоне-1963/1964. Тогда «сливочным» в полуфинале Кубка чемпионов противостоял «Цюрих».

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