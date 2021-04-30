Унаи Эмери — о составе «Арсенала»: я не ставлю под сомнение решение Артеты
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал решение наставника лондонского «Арсенала» Микеля Артеты не включать в стартовый состав на первый полуфинальный матч Лиги Европы чистых форвардов. Испанский клуб одержал победу со счётом 2:1. «Вильярреал» впервые в истории обыграл «Арсенал».
«Я не ставлю под сомнение решение Микеля Артеты. Мы полагали, что состав будет примерно таким. У них несколько травмированных игроков. Обамеянг долго не играл. Думаю, это нормально. Стартовый состав был более-менее ожидаемым», — приводит слова Эмери Mirror.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Арсенал» — «Вильярреал» пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).
Видеообзор поражения «Арсенала» в матче с «Эвертоном»:
Артета: «Арсенал» не хотел приезжать для того, чтобы проиграть
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