Слуцкий: с «Динамо» будет непросто, обе команды борются за попадание в еврокубки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Цикл получился немного сжатым. Это влияет. Когда восьмидневный цикл, там одна направленность тренировочных занятий, количество интенсивных занятий увеличивается. Когда недельный цикл, это другая ситуация, шестидневный цикл – третья. Но это в любом случае не глобальные изменения. Готовимся в штатном режиме, все понимают важность поединка.
Также в лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь жёлтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принят участие в матче.
Действительно, с «Динамо» будет непросто. Это должна быть очень интересная игра, потому что как раз командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются и похожи. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 30 апреля 2021
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