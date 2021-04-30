«Челси» наложил на фаната 10-летний запрет на посещение матчей за антисемитизм

Болельщик «Челси» подвергся санкциям со стороны клуба после публикации антисемитских оскорблений в социальных сетях.



Как сообщает пресс-служба синих, клуб провёл собственное расследование, по итогам которого провинившийся фанат был на 10 лет отстранён от посещения матчей команды.



«Для нас очевидно, что ни в нашей игре, ни в обществе нет места для расизма, антисемитизма, гомофобии, сексизма и других форм дискриминации. Нам нужно создать среду, в которой агрессивное и дискриминационное поведение на просторах Сети будет таким же неприемлемым, как и на улице. Как клуб мы продолжим предпринимать меры в отношении лиц, публикующих посты, которые противоречат этим ценностям», — говорится в сообщении «Челси».

Видеообзор победы «Челси» в матче с «Вест Хэмом»: