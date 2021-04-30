Андрей Мостовой: самый важный гол за «Зенит» — «Краснодару». Самый красивый — тоже он

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал самый важный гол, который был забит им в составе клуба из Санкт-Петербурга.



«Я неплохо себя чувствовал ещё со сборов, потом нормально провёл несколько матчей. Думаю, сейчас действительно близок к оптимальному состоянию. Задач забить определённое количество голов я перед собой не ставил, но был уверен, что забью не раз и не два. Весенняя часть складывается хорошо, надеюсь ещё позабивать.



Самый важный гол за «Зенит»? Без сомнений, это гол в ворота «Краснодара». Самый красивый — тоже он. Удачно попал. Там вообще всё сложилось — и игра, и эмоции.



Я отношусь к тем, кто больше любит забивать сам. Отдать хорошую передачу на гол партнёру, конечно, приятно, но больше радостных эмоций я получаю, когда отправляю мяч в сетку», — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

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