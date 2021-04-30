Полузащитник Алексей Ионов признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле 2021 года. Кандидатуру Ионова поддержали около 68% болельщиков, участвующих в голосовании, информирует клубная пресс-служба «быков».

В апреле Ионов отметился тремя голами, которые забил в матчах с «Зенитом» (2:2) и «Рубином» (1:0). Для Алексея это первая награда лучшему игроку месяца в стане «Краснодара».

В апреле «Краснодар» также успел проиграть в матчах с «Ахматом» (0:5) и тульским «Арсеналом» (0:1).

Второе место в голосовании среди болельщиков занял полузащитник Кристоффер Олссон (4,81%), на счету которого один голевой пас в матче с «Зенитом». Третий — вингер Вандерсон (4,71%). В апрельском голосовании за звание лучшего игрока месяца в «Краснодаре» приняли участие более тысячи человек.