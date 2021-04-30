«Саутгемптон» и «Лестер» сыграли вничью в стартовом матче 34-го тура АПЛ

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» прошёл стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 10-й минуте защитник хозяев Янник Вестергор отметился фолом последней надежды, за что получил прямую красную карточку. 28-летний датчанин вблизи собственной штрафной сбил Джейми Варди, пытаясь прервать выход один на один.
Видео момента столкновения Янника Вестергора и Джейми Варди
Счёт был открыт на 61-й минуте — полузащитник «святых» Стюарт Армстронг открылся на пас со штрафного и пробил с ходу, мяч попал в руку нападающего гостей Келечи Ихеаначо, за что судья, выдержав паузу, назначил пенальти. Полузащитник и капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Видео гола Джеймса Уорд-Прауса
«Лестер» отыгрался на 68-й минуте — защитник Джонни Эванс, задержавшийся в чужой штрафной после розыгрыша углового, выиграл борьбу на втором этаже и неотразимо пробил головой.
Подопечные Брендана Роджерса в 34 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (37) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
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