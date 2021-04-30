«Сельта» переиграла «Леванте» на своём поле

В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания) и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре.
В первом тайме «Сельта» владела территориальным преимуществом, но голевых моментов с обеих сторон было создано крайне мало. Второй тайм начался с быстрого гола хозяев, на 51-й минуте забитым мячом отметился Брайс Мендес. Далее «Сельта» стала играть от обороны, вторым номером, но «Леванте» так и не удалось переломить ход матча. Более того, на 74-й минуте команда из Виго удвоила своё преимущество усилиями Аугусто Солари. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.
«Сельта», набрав 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (38) — на 12-м месте.
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