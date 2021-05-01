Фонсеку уволят из «Ромы» по окончании сезона

Главного тренера итальянской «Ромы» Паулу Фонсеку уволят по окончании сезона. Об этом сообщает Corriere della Sera. Руководство римского клуба было в ярости после разгромного поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
По информации источника, после переговоров с руководством «Ромы» португальский тренер сохранил свою должность, но останется в команде только до конца сезона.
Известно, что португалец может продолжить карьеру в АПЛ, где им интересуется «Кристал Пэлас». Специалист также входит в шорт-лист московского «Спартака» на следующий сезон. «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 33-х турах.
Ранее сообщалось, что римский клуб может возглавить экс-тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.
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