Источник: «МЮ» предложил Кавани контракт до 2022 года

«Манчестер Юнайтед» предложил своему уругвайскому форварду Эдинсону Кавани продлить контракт ещё на сезон – до 2022 года. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, в клубе уверены, что сделка пройдёт успешно.

Ранее сообщалось, что 34-летний уругваец, несмотря на интерес со стороны «Боки Хуниорс», склоняется к тому, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед». Ещё в начале весны Эдинсон почти договорился с аргентинским суперклубом, однако его успешные выступления в последних матчах изменили ситуацию.

Отмечается, что уругваец по-прежнему расстроен из-за трёхматчевой дисквалификации FA из-за спорного поста в «Инстаграме», в котором футболист использовал слово «негрито».

Ещё одним фактором, склоняющим Эдинсона к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед», называется близость чемпионата мира 2022 года в Катаре. Футболист считает, что именно в Европе ему наилучшим образом удастся подготовиться к мировому первенству.