Дисквалификацию президента «Лацио» увеличили до 12 месяцев

Апелляционный суд Федерации футбола Италии отклонил жалобу «Лацио» на дисквалификацию президента клуба Клаудио Лотито. Об этом сообщает Football Italia. Ранее функционер был отстранен на семь месяцев за нарушение коронавирусного протокола.

По информации источника, новым решением суд увеличил срок дисквалификации Лотито до 12 месяцев, частично удовлетворив жалобу федеральной прокуратуры. Два представителя медицинского штаба «Лацио» получили годичную дисквалификацию. Также римский клуб оштрафован на € 200 тысяч.

«Лацио» получил наказание за то, что осенью 2020 года скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус, не изолировав игроков.

После 32 матчей «Лацио» с 61 очком занимает шестое место и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на пять очков.