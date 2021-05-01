Сульшер: важно прислушиваться к мнению фанатов. Рад, что клубы отказались от Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об акциях болельщиков против владельцев клуба.



«Важно, чтобы к мнению болельщиков прислушивались. Нужно вести диалог. Моя работа — сосредоточиться на футболе и сделать всё, чтобы наша команда была лучшей. Я чувствую поддержку со стороны клуба и его владельцев. Уверен, меня будут поддерживать и дальше, когда я сделаю следующий шаг.



Я рад, что клубы отказались от Суперлиги. Это не должно быть способом продвижения вперёд. Когда проходят протесты, важно, чтобы они сохраняли мирный характер», — приводит слова Сульшера The Guardian.

Ранее сообщалось, что после краха Европейской Суперлиги вице-президент «Манчестер Юнайтед» Вудворд объявил, что уйдёт в отставку после восьми лет в клубе.