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Сульшер: важно прислушиваться к мнению фанатов. Рад, что клубы отказались от Суперлиги

Сульшер: важно прислушиваться к мнению фанатов. Рад, что клубы отказались от Суперлиги
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об акциях болельщиков против владельцев клуба.

«Важно, чтобы к мнению болельщиков прислушивались. Нужно вести диалог. Моя работа — сосредоточиться на футболе и сделать всё, чтобы наша команда была лучшей. Я чувствую поддержку со стороны клуба и его владельцев. Уверен, меня будут поддерживать и дальше, когда я сделаю следующий шаг.

Я рад, что клубы отказались от Суперлиги. Это не должно быть способом продвижения вперёд. Когда проходят протесты, важно, чтобы они сохраняли мирный характер», — приводит слова Сульшера The Guardian.

Ранее сообщалось, что после краха Европейской Суперлиги вице-президент «Манчестер Юнайтед» Вудворд объявил, что уйдёт в отставку после восьми лет в клубе.

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