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Тьяго Алькантара: «Барселона» была для меня в большей мере школой жизни, чем футбола

Тьяго Алькантара: «Барселона» была для меня в большей мере школой жизни, чем футбола
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился воспоминаниями о «Барселоне», а также рассказал, почему решил перейти в мерсисайдский клуб.

«Барселона» была для меня в большей мере школой жизни, чем футбола. Всё дело в том, что в каталонском клубе нас с детства учили уважать соперников, товарищей по команде, тренеров и всех, кто нас окружает.

Что касается перехода в «Ливерпуль», мне были нужны новые вызовы. Интересно было попробовать свои силы в новом чемпионате, в новом клубе. Я хотел продолжать соревноваться на высоком уровне, чтобы иметь возможность завоёвывать трофеи. Именно это подвигло меня перейти в «Ливерпуль». Ещё я очень хотел поработать с Юргеном Клоппом», — приводит слова Тьяго Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

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