«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы Марсело сыграл с «Челси»

«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы защитник Марсело сыграл с «Челси», сообщает AS. По информации источника, в день голосования бразилец проведет индивидуальную тренировку, а 5 мая вылетит в Лондон частным рейсом, чтобы присоединиться к своей команде.



Напомним, что Марсело был случайным образом выбран для помощи в проведении местных выборов, которые пройдут за день до ответной игры Лиги чемпионов. Вынужденная работа бразильца в сочетании с ограничениями, связанными с коронавирусом, ставила под вопрос его участие в матче. Однако главный тренер мадридского коллектива на пресс-конференции заверил, что Марсело сможет помочь команде.



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Проведение выборов не помешает Марсело сыграть с «Челси»