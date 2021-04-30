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Проведение выборов не помешает Марсело сыграть с «Челси»

Проведение выборов не помешает Марсело сыграть с «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан настаивает, что защитник клуба Марсело сможет принять участие в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с «Челси», сообщает Goal.

Марсело был случайным образом выбран для помощи в проведении местных выборов, которые пройдут за день до ответной игры Лиги чемпионов. Вынужденная работа бразильца в сочетании с ограничениями, связанными с коронавирусом, ставила под вопрос его участие в матче. Однако главный тренер мадридского коллектива на пресс-конференции заверил, что Марсело сможет помочь команде.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

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