«Все традиции соблюдены». «Рубин» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Динамо»

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала фотографию из раздевалки команды после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0).
«Все традиции соблюдены», — говорится в сообщении, опубликованном на странице казанского клуба в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».
На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, откликнувшийся на передачу защитника Георгия Зотова. На 52-й минуте игрок обороны казанского клуба Илья Самошников получил прямую красную карточку за грубый фол. На 80-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Хван Ин Бём.
«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.
- 1 мая 2021
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