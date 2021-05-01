«Кротоне» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтера. В бригаду войдут ассистенты Вито Мастродонато и Дамьяно Маргани. Резервный рефери — Ивано Пеццуто.



«Интер» в 33 матчах набрал 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (18) — на последнем месте. В первом круге турнира «Интер» разгромил «Кротоне» со счётом 6:2. Встреча состоялась 3 января 2020 года. Хет-трик в составе миланского клуба оформил Лаутаро Мартинес.