Бьельса — о матче с «Брайтоном»: у «Лидса» было очень мало шансов забить

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал поражение «павлинов» в матче 34-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:2).
«Сегодня в середине поля мы пытались создать разнообразие, чтобы иметь возможность убежать в контратаку. Согласен, что у нас было очень мало шансов забить сегодня. И это случилось не потому, что Патрик Бэмфорд был изолирован их плотной защитой. Это было потому, что мы не могли довести мяч до их штрафной.
Я очень много внимания уделяю построению нашей атаки, иногда даже в ущёрб обороне. Считаю, что Робин Кох сегодня сыграл хорошо, особенно учитывая его долгое отсутствие. Я не связываю это поражение с отсутствием в заявке Калвина Филлипса», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.
Видео второго гола «чаек» в ворота «Лидса»
Подопечные Марсело Бьельсы в 34 матчах набрали 47 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (37) — на 14-м месте.
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