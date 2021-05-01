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«Интер» обыграл «Кротоне» и приблизился к чемпионству

«Интер» обыграл «Кротоне» и приблизился к чемпионству
Футбол / Италия 0
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Сегодня, 1 мая, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. Началась игра в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте встречи полузащитник миланского клуба Кристиан Эриксен открыл счёт в матче, точно пробив после передачи форварда Ромелу Лукаку. На 83-й минуте Лукаку, казалось бы, удвоил преимущество «Интера». Но судья отменил взятие ворот после консультации с системой VAR, поскольку видеопомощник арбитра увидел положение вне игры. На 90+3-й минуте полузащитник «Интера» Ашраф Хакими установил итоговый счёт, поразив ворота соперника.

Финальный свисток рефери зафиксировал победу миланского клуба 2:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтера. В бригаду вошли ассистенты Вито Мастродонато и Дамьяно Маргани. Резервный рефери — Ивано Пеццуто.

«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (18) — на последнем месте. «Интер» станет чемпионом Италии, если «Аталанта» 2 мая не обыграет «Сассуоло».

Италия - Серия А. 34-й тур
01 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Эриксен – 69'   0:2 Хакими – 90+2'
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