«Интер» обыграл «Кротоне» и приблизился к чемпионству

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. Началась игра в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 69-й минуте встречи полузащитник миланского клуба Кристиан Эриксен открыл счёт в матче, точно пробив после передачи форварда Ромелу Лукаку. На 83-й минуте Лукаку, казалось бы, удвоил преимущество «Интера». Но судья отменил взятие ворот после консультации с системой VAR, поскольку видеопомощник арбитра увидел положение вне игры. На 90+3-й минуте полузащитник «Интера» Ашраф Хакими установил итоговый счёт, поразив ворота соперника.



Финальный свисток рефери зафиксировал победу миланского клуба 2:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтера. В бригаду вошли ассистенты Вито Мастродонато и Дамьяно Маргани. Резервный рефери — Ивано Пеццуто.



«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (18) — на последнем месте. «Интер» станет чемпионом Италии, если «Аталанта» 2 мая не обыграет «Сассуоло».