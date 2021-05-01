«Эвертон» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Астон Виллы» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Коулман, Динь, Холгейт, Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.



Запасные: Ольсен, Мина, Нкунку, Кин, Бернард, Дэвис, Делф, Кинг, Айуоби.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Эль-Гази, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Тейлор, Накамба, Хос, Филоген-Бидас, Дэвис, Рэмси, Уэсли.



Бирмингемцы в 32 матчах набрали 45 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (52) — на восьмом месте.