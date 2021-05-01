«Эвертон» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Астон Виллы» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Коулман, Динь, Холгейт, Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Ольсен, Мина, Нкунку, Кин, Бернард, Дэвис, Делф, Кинг, Айуоби.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Эль-Гази, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Тейлор, Накамба, Хос, Филоген-Бидас, Дэвис, Рэмси, Уэсли.
Бирмингемцы в 32 матчах набрали 45 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (52) — на восьмом месте.
- 1 мая 2021
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:37
-
18:26
-
18:24
-
18:21