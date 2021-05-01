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«Эвертон» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Астон Виллы» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Коулман, Динь, Холгейт, Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запасные: Ольсен, Мина, Нкунку, Кин, Бернард, Дэвис, Делф, Кинг, Айуоби.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Эль-Гази, Б. Траоре, Уоткинс.

Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Тейлор, Накамба, Хос, Филоген-Бидас, Дэвис, Рэмси, Уэсли.

Бирмингемцы в 32 матчах набрали 45 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (52) — на восьмом месте.

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