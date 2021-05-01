И. Федотов – об игре «Ахмата»: судью Васильева надо звать на полиграф. Совести совсем нет?

Судья Игорь Федотов подверг критике судейские решения в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ахмат». Волгоградская команда оказалась сильнее – 1:0.



«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить! Ещё неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает. Вопросов к судьям под конец сезона всё больше и больше, но это и неудивительно — решается, кто вылетит, а кто попадёт в Европу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Ротор» благодаря этой победе обошёл «Уфу» и переместился на 14-е место (оно позволяет избежать прямого вылета в ФНЛ) в таблице. Впрочем, в последних турах волгоградский клуб ждут два выездных матча с «Сочи» и «Рубином», которые ведут борьбу за еврокубки. «Уфа», в свою очередь, проведёт два домашних матча — с «Зенитом» и «Арсеналом».

«Вы для чего там сидите?» Гендиректор «Ахмата» раскритиковал судейство в матче с «Ротором»