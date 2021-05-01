Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ

«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся заключительный матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс воспользовался грубой ошибкой обороны «Эвертона», забрав мяч у заигравшегося Мэйсона Холгейта неподалёку штрафной, сблизился с вратарём хозяев и поразил дальний угол ворот.

Видео гола Олли Уоткинса

Однако уже через шесть минут хозяева отыгрались — навес с углового на дальней штанге замкнул нападающий Доминик Калверт-Льюин, мощно пробив головой с близкого расстояния.

Видео гола Доминика Калверт-Льюина

Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте — вингер гостей Анвар Эль-Гази получил мяч на линии штрафной и аккуратным ударом положил его в дальнюю девятку.

Видео гола Анвара Эль-Гази

«Астон Вилла» в 33 матчах набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (52) — на восьмом месте.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
01 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 13'   1:1 Калверт-Льюин – 19'   1:2 Эль-Гази – 80'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021