«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ

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В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся заключительный матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 13-й минуте нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс воспользовался грубой ошибкой обороны «Эвертона», забрав мяч у заигравшегося Мэйсона Холгейта неподалёку штрафной, сблизился с вратарём хозяев и поразил дальний угол ворот.

Видео гола Олли Уоткинса

Однако уже через шесть минут хозяева отыгрались — навес с углового на дальней штанге замкнул нападающий Доминик Калверт-Льюин, мощно пробив головой с близкого расстояния.

Видео гола Доминика Калверт-Льюина

Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте — вингер гостей Анвар Эль-Гази получил мяч на линии штрафной и аккуратным ударом положил его в дальнюю девятку.

Видео гола Анвара Эль-Гази

«Астон Вилла» в 33 матчах набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (52) — на восьмом месте.