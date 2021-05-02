Чудесное спасение Менди и дубль Хаверца — в видеообзоре дерби «Челси» — «Фулхэм»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Западнолондонское дерби завершилось победой синих со счётом 2:0.



На 10-й минуте хавбек хозяев Кай Хаверц отреагировал на прекрасный пас вразрез Мэйсона Маунта, получил мяч на линии штрафной, сделал несколько шагов вперёд, сблизившись с вратарём, и мощно пробил — голкипер «Фулхэма» Альфонс Ареоля коснулся мяча, но не смог изменить его траекторию. На 45+2-й минуте защитник «Фулхэма» Ола Аина пробил низом из-за пределов штрафной, но вратарь «Челси» Эдуард Менди продемонстрировал великолепную реакцию, среагировав на рикошет от ноги игрока своей команды.



На 49-й минуте всё тот же Кай Хаверц оформил дубль, получив в штрафной отличную разрезающую передачу от Тимо Вернера и пробив низом мимо Ареола.



Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»

«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.