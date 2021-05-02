Стильный гол после паса пяткой — в видеообзоре матча «Ротор» — «Ахмат»
1 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл нападающий из Казахстана Алексей Щёткин. Для «Ротора» этот гол стал первым за восемь последних встреч. Сам Алексей Щёткин также забил свой первый мяч в составе клуба из Волгограда.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Ахмат» в 28 матчах набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (21) поднялся на 14-е место.
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