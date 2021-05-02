Травмированный Коноплянка довызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внёс изменения в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).



Специалист добавил в список национальной команды полузащитника донецкого «Шахтёра» Евгения Коноплянку. Напомним, хавбек проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра. Коноплянка получил травму во время сбора национальной команды Украины, который проходил в марте. Если в ближайшее время игрок завершит восстановительный процесс, он присоединится к сборной, которая будет готовиться к Евро-2020 с 15 мая по 8 июня в Харькове.



Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

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