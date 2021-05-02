Зидан прокомментировал повреждение Варана

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 34-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:0), а также высказался о повреждении защитника Рафаэля Варана.



Напомним, Варан получил травму и был заменён на 46-й минуте матча с «Осасуной». Вместо француза на поле вышел защитник Начо.



«Я доволен тем, как выступил «Реал». Что касается повреждения Варана, надеюсь, ничего серьёзного. Сам Рафаэль говорит, что это мелочь. Надеюсь, всё так и есть. В целом команда была на хорошем физическом и эмоциональном уровне. Мы играем каждые три дня, и поэтому каждая деталь важна. В матче с «Осасуной» команда была в хорошем физическом состоянии. Я рад за своих футболистов», — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» переиграл «Осасуну», продлив беспроигрышную серию с января 2021 года