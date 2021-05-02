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Симеоне — о матче с «Эльче»: головокружения от победы «Атлетико» не испытываю

Симеоне — о матче с «Эльче»: головокружения от победы «Атлетико» не испытываю
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча четвёртого тура испанской Примеры с «Эльче» (1:0).

«Мы находимся на финишной прямой, и каждая победа очень важна. Первый тайм мы провели очень хорошо и должны были выигрывать с большим счётом. Во втором тайме было немного хуже, но я рад видеть такую самоотверженность своих футболистов. Я видел их желание, их настрой победить. У нас много положительных моментов. Фавориты Примеры? Мы не в той ситуации, чтобы думать об этом. Сейчас тот момент, чтобы идти к этому. Головокружения от победы не испытываю. Сейчас не время», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» в 34 матчах набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры.

«Атлетико» минимально обыграл «Эльче», не забивший пенальти на 91-й минуте
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