Тренер «Фулхэма»: может, я живу в фантастическом мире, но наша цель выиграть 4 игры подряд

Вчера в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Западнолондонское дерби завершилось победой синих со счётом 2:0. Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер оценил шансы своей команды на сохранение прописки в АПЛ.



«Всё, что я знаю: если мы сохраним наш уровень игры, то у нас будут шансы обыграть «Бёрнли», «Саутгемптон», а затем «МЮ» и «Ньюкасл». Знаю, мы можем выиграть четыре игры. Это наша цель. Это будет невероятным спасением, но что-то подобное мы уже видели. Возможно, люди засмеются в экран и скажут, что я живу в фантастическом мире. Возможно. Но давайте посмотрим, как всё сложится», — приводит слова тренера BBC.



«Дачники», набрав 27 очков, находятся в зоне вылета, на 18-м месте. Три из четырёх будущих игр команде предстоит провести против клубов, которые находятся выше них в таблице. «Фулхэму» нужно одержать победы во всех предстоящих играх, чтобы иметь шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге. В последних шести играх команда Паркера набрала одно очко. А также лондонский клуб ни раз не выигрывал четыре подряд игры в этом сезоне АПЛ. Последний раз подобное удавалось клубу в 1966 году.



Видеообзор дерби «Челси» — «Фулхэм»