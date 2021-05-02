«Химки» одержали победу в матче с «Уралом», с 15-й минуты играя в меньшинстве

Сегодня, 2 мая, состоялся матч «Химки» — «Урал». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 10-й минуте форвард хозяев Мохамед Конате забил единственный гол в матче, поразив ворота ударом в упор. На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалёв после просмотра эпизода с помощью системы VAR принял решение удалить полузащитника «Химок» Александра Трошечкина. «Урал» владел преимуществом во втором тайме, но воплотить его в гол команда не смогла.



Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу подмосковной команды 1:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



«Химки» в 28 матчах набрали 44 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (31) — на 12-м месте.