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«Хочу поздравить Самару с возвращением!» Корниленко — о выходе «Крыльев» в РПЛ

«Хочу поздравить Самару с возвращением!» Корниленко — о выходе «Крыльев» в РПЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Акрон» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой гостей 2:1. Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе участие в РПЛ в следующем сезоне. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал достигнутый результат.

«У меня есть удовлетворение от хорошо выполненной работы и выполнения поставленной задачи. Но мы все понимаем: впереди самый важный матч сезона, а также с нас никто не снимал задачи занять первое место в ФНЛ. Все интересное у нас впереди. Отдельно хочу поздравить Самару с возвращением в РПЛ!

Как я готовлюсь к своему прощальному матчу? Если честно, тренироваться постоянно не получается, потому что всегда езжу с командой. Нахожусь в нормальной форме, думаю что на 15 минут меня должно хватить.

Мысли о следующем сезоне, конечно же, есть. На эту тему много разговариваем с нашим руководством и главным тренером. Мы понимаем какие позиции нуждаются в усилении, где нам нужно становиться сильнее. В первую очередь будем делать все, чтобы сохранить эту команду. Она влюбила в себя весь регион! Могу смело заявить — главное сохранить то, что у нас есть сейчас», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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